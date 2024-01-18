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Синоптики пообещали москвичам снег и до –10 градусов 18 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно, осадки в виде снега, местами сильного, гололедица, снежные заносы и до –10 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в четверг, 18 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –10…–8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области прогнозируют от –12 до –7 градусов.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 7–12 м/c, местами порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.

Атмосферное давление составит 730–743 мм ртутного столба.

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Ранее, 17 января, в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье из-за гололедицы, метели и мокрого снега 18 и 19 января.

Главное управление МЧС России по Москве также предупредило о мокром снеге и метели в столице 18 и 19 января. Граждан попросили обходить стороной неустойчивые конструкции и не укрываться под деревьями. А водителей призвали на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров.

17 января на официальном портале мэра и правительства столицы сообщалось, что в Москве с 18 по 19 января ухудшатся погодные условия: ожидаются сильный снег и метель. Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц и магистралей и проводят все необходимые работы.

В этот же день москвичей предупредили о рекордных снегопадах в Крещенский сочельник. 18 января сугробы вырастут на 10 см, до 44–54 см, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ночь на четверг в столице столбики термометров опустятся до –15...–18 градусов, в Подмосковье — до –15...–20.

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