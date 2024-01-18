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Генерал ВСУ обвинил офис Зеленского в обмане граждан Украины

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский пытается обмануть украинцев
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Офис президента Украины Владимира Зеленского занимается обманом граждан страны, разводя при этом популизм. Об этом 16 января заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос украинскому каналу Newsroom.

«Отличная речь пана Кулебы. У меня вопрос: а лопатами обеспечили всё население Украины? <...> Лопатой можно огромное количество окопов вырыть», — указал Кривонос.

Подобные слова отставного генерала ВСУ прозвучали на фоне сделанного ранее главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявления о возможном использовании украинскими солдатами лопат в качестве оружия на случай прекращения помощи со стороны стран Запада.

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15 января Кулеба заявил, что боевики ВСУ будут сражаться с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Он отметил, что для Украины на карту поставлено существование. Глава МИД также выразил недовольство Западом в украинском конфликте.

Ранее, 11 января, член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, политики стран Запада уже давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.

9 января американский телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом в конфликте.

2 января колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

До этого, 15 декабря, телеканал CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Телеканал также отметил, что пока ВСУ вынуждены экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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