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Республиканец Джонсон потребовал от Байдена решить вопрос миграции

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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На встрече в Белом доме, посвященной поддержке Украины, спикер палаты представителей Майк Джонсон продолжил требовать от президента США Джо Байдена значимым образом исправить ситуацию на южной американской границе. Об этом он сообщил 17 января после встречи лидеров американского конгресса с главой государства.

«Я сказал президенту то, что говорю уже много месяцев: нам нужны перемены на границе, значимые изменения в политике», — сказал он.

Джонсон подчеркнул, что в палате представителей осознают «обеспокоенность безопасностью и суверенитетом Украины», однако он напомнил также и об опасениях американского народа по поводу «собственного суверенитета и безопасности» Соединенных Штатов.

Помимо этого, спикер палаты представителей назвал прошедшую встречу продуктивной, а также сообщил о проведенном обсуждении участниками «всех необходимых элементов решения проблемы».

Кроме решения вопроса с нелегальной миграцией в США, члены Республиканской партии хотят от властей Украины и отвечающих за нее чинов в администрации Соединенных Штатов ответов по поводу «стратегии, конечного результата и подотчетности» за передаваемую помощь.

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О том, что Байден 17 января обсудит с лидерами конгресса США свои запросы по поводу национальной безопасности, включающие помощь киевскому режиму, сообщалось накануне, 16 января.

Ранее, 10 января, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что власти США скоро будут использовать дома граждан для размещения нелегальных мигрантов. Так он прокомментировал новость о том, что власти штата Бостон обратились с просьбой к американцам разместить у себя мигрантов из-за растущего кризиса в стране с жильем.

4 января Илон Маск обвинил Белый дом в поощрении нелегальной миграции. По его словам, действия правительства США во главе с президентом Джо Байденом привели к наихудшим результатам.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон 3 января назвал нынешнюю стратегию Вашингтона в вопросах миграции беспределом. После поездки в граничащий с Мексикой штат Техас он подчеркнул, что американская администрация хочет противодействовать губернатору, «который пытается защитить жителей, сделать правильную вещь и обеспечить безопасность».

26 декабря член палаты представителей Джефф Ван Дрю заявил, что за время правления Байдена число иностранных нелегалов превысило население штата Нью-Джерси (более 9,2 млн человек).

До этого, 21 декабря, спикер палаты представителей США Майк Джонсон потребовал от американского президента Джо Байдена вмешаться в урегулирование ситуации на южной границе посредством исполнительных указов, а также подчеркнул необходимость достроить стену на границе с Мексикой.

В начале октября журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах число переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись с более чем 1,2 млн мигрантов.

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