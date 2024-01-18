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В США заявили об ухудшении ситуации на Украине

Сенатор Шумер: ситуация на Украине меняется в худшую для Киева сторону
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Ситуация на Украине становится хуже. Об этом 17 января заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер перед встречей лидеров конгресса с президентом США Джо Байденом по поводу выделения крупного пакета военной помощи Киеву.

По его мнению, если США быстро не помогут Украине, то положение дел в конфликте изменится безвозвратно.

«Честно говоря, целью здесь является дать понять, что ситуация на Украине меняется к худшему. Если мы быстро не доставим им помощи, то всё может необратимо поменяться», — сказал Шумер.

При этом отмечается, что пока стороны еще не достигли каких-то договоренностей.

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Ранее в этот день лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявил, что сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом Байдена на цели национальной безопасности, включающие в себя помощь Украине.

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин заявил «Известиям», что военная помощь Украине со стороны США продолжится, но неизбежно сократится. По его мнению, помощь со стороны Вашингтона продолжится, даже если не будут достигнуты договоренности внутри американского истеблишмента.

16 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что США в данный момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине из-за продолжающегося отсутствия на это бюджетных средств.

Вместе с тем помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что Белый дом попытается добиться выделения американским конгрессом помощи Киеву в ближайшие недели.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил полную уверенность в том, что у конгресса США все-таки получится одобрить новый пакет помощи Украине, даже несмотря на имеющиеся разногласия.

11 января Кирби объявил о приостановке поставок Киеву американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.

До этого, 3 января, Кирби отметил, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву пока что будет последним. В указанный пакет помощи на сумму до $250 млн вошли тогда вооружение и техника.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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