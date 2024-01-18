Реклама
Прямой эфир
Общество
В крещенскую ночь в Москве продлят работу наземного транспорта до 3:00
Мир
Депутат ЕП назвал ложными статьи украинских СМИ о причастности РФ к блокаде границ
Происшествия
Пожар произошел в здании гимназии в Новосибирске
Мир
Пакистан подтвердил нанесение ударов «по укрытиям террористов» в Иране
Здоровье
Врач предупредила об отсутствии полезных веществ в пакетированных соках
Мир
В США указали на бесполезность «чудо-оружия» НАТО для контрнаступления ВСУ
Здоровье
Ученые обнаружили новые признаки для раннего выявления болезни Альцгеймера
Мир
Спикер Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине
Армия
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Армия
Средства ПВО сбили 10 ракет ВСУ над Белгородом и Белгородским районом
Армия
Отряд 1-го армейского корпуса подорвал мины ВСУ с помощью дронов
Происшествия
Самолет Ярославль — Пермь сел в аэропорту Казани из-за неисправности
Армия
Средства ПВО сбили дроны ВСУ в Московской и Ленинградской областях
Мир
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ
Мир
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов

Врач рассказала о подготовке организма к крещенским купаниям

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подготовить организм к крещенским купаниям помогает обливание холодной водой, рассказала «Известиям» терапевт Центральной поликлиники «ЦКБ-ЖД Медицина» Маргарита Фролова.

Святая вода на Крещение 2024: когда набирать, как использовать, от чего она спасет
В крещенский период все источники воды на планете считаются священными

Желающим окунуться в прорубь лучше заранее приучить тело к холодной воде, обливая ею ноги по щиколотку или колени, а также обтираясь мокрым полотенцем, пояснила врач.

«Такие процедуры помогут преодолеть страх и нерешительность перед первым купанием. Хотя полноценную подготовку к встрече с ледяной водой стоило начинать еще в сентябре», — отметила она.

Перед крещенскими купаниями важно не переедать, но и не выходить из дома с чувством голода. Категорически не следует перед погружением в прорубь употреблять алкогольные напитки, предостерегла Фролова. А вот термос с горячим чаем, наоборот, желательно взять с собой. Важна, по словам врача, и правильная экипировка.

«Возьмите большое полотенце, плавательную шапочку, чтобы не намочить волосы, нескользкую и непромокаемую обувь. Хорошо иметь с собой плотный нескользящий коврик. Позаботьтесь о том, чтобы одежду легко можно было снять и надеть», — добавила врач.

Окунаться в прорубь нельзя тем, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей, заметил у себя признаки ОРЗ и ОРВИ. Купание в проруби может быть опасно для людей с воспалительными процессами носоглотки и придаточных полостей носа.

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесшим инфаркт и инсульт, купание в проруби также противопоказано. Аллергии, хронические заболевания почек, мочевыводящих путей, половых органов тоже входят в список противопоказаний.

Стоит быть осторожным при купании детям, особенно младшего возраста. Лучше воздержаться от купания беременным женщинам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Крещенские капели: купания в проруби пройдут в теплую пасмурную погоду

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024