Врач рассказала о подготовке организма к крещенским купаниям

Подготовить организм к крещенским купаниям помогает обливание холодной водой, рассказала «Известиям» терапевт Центральной поликлиники «ЦКБ-ЖД Медицина» Маргарита Фролова.

Желающим окунуться в прорубь лучше заранее приучить тело к холодной воде, обливая ею ноги по щиколотку или колени, а также обтираясь мокрым полотенцем, пояснила врач.

«Такие процедуры помогут преодолеть страх и нерешительность перед первым купанием. Хотя полноценную подготовку к встрече с ледяной водой стоило начинать еще в сентябре», — отметила она.

Перед крещенскими купаниями важно не переедать, но и не выходить из дома с чувством голода. Категорически не следует перед погружением в прорубь употреблять алкогольные напитки, предостерегла Фролова. А вот термос с горячим чаем, наоборот, желательно взять с собой. Важна, по словам врача, и правильная экипировка.

«Возьмите большое полотенце, плавательную шапочку, чтобы не намочить волосы, нескользкую и непромокаемую обувь. Хорошо иметь с собой плотный нескользящий коврик. Позаботьтесь о том, чтобы одежду легко можно было снять и надеть», — добавила врач.

Окунаться в прорубь нельзя тем, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей, заметил у себя признаки ОРЗ и ОРВИ. Купание в проруби может быть опасно для людей с воспалительными процессами носоглотки и придаточных полостей носа.

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесшим инфаркт и инсульт, купание в проруби также противопоказано. Аллергии, хронические заболевания почек, мочевыводящих путей, половых органов тоже входят в список противопоказаний.

Стоит быть осторожным при купании детям, особенно младшего возраста. Лучше воздержаться от купания беременным женщинам.

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