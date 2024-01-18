В сенате США сообщили о начале обсуждений помощи Киеву на следующей неделе

Сенат США на следующей неделе может начать работу над запросом американского лидера Джо Байдена на цели национальной безопасности, включающие в себя помощь Украине. Такое заявление 17 января сделал лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

«Я нахожусь среди тех людей, которые были приглашены сегодня в Белый дом для обсуждения дополнительного финансирования. <…> Полагаю, что мы будем им заниматься в сенате на следующей неделе», — сказал он.

Макконнелл также отметил, что запрос на дополнительное финансирование планируется направить не только на национальную безопасность, но и на защиту границы США.

17 января политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин заявил «Известиям», что военная помощь Украине со стороны США продолжится, но неизбежно сократится. По его мнению, помощь со стороны Вашингтона продолжится, даже если не будут достигнуты договоренности внутри американского истеблишмента.

Накануне, 16 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что США в данный момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине из-за продолжающегося отсутствия на это бюджетных средств.

Вместе с тем помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что Белый дом попытается добиться выделения американским конгрессом помощи Киеву в ближайшие недели.

До этого, 11 января, Кирби объявил о приостановке поставок Киеву американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.

Кроме того, в начале января он отмечал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи пока что будет последним. В указанный транш на сумму до $250 млн вошли вооружение и военная техника.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.