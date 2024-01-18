Эксперты назвали причины модернизации больших десантных кораблей ВМФ
Минобороны России приняло программу усиления боевых возможностей больших десантных кораблей. Об этом «Известиям» сообщили источники в военном ведомстве.
Решение о модернизации принято на основе опыта СВО и предусматривает, что в состав вооружения БДК войдут беспилотники «Орлан-10» и ZALA. Их задача — корректировать огонь бортовой артиллерии. Также принято решение установить на БДК дополнительные зенитные средства и системы самозащиты от морских дронов.
Сейчас десантные корабли очень востребованы и необходимы. С их помощью российские военнослужащие провели десантную операцию в Азовском море, перебрасывали грузы, осуществляли патрулирование наших берегов, рассказал «Известям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.
«Перед началом специальной военной операции Черноморский флот насчитывал самое большое количество десантных кораблей. При этом он был дополнительно усилен представителями Северного и Балтийского флотов. По результатам специальной военной операции стало понятно, что их надо укреплять, дополнительно ставить артиллерийско-пулеметное вооружение», — объяснил он.
Экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов также напомнил, что сейчас обстановка меняется, противник оборону усиливает, поэтому и боевые возможности десантных кораблей должны быть побольше.
«Огневая мощь БДК необходима для успешного проведения десантных операций. У берега противника выстроена сильная оборона, поэтому прежде, чем подходить, ее надо подавить. Так что это правильная задумка», — уточнил он.
Основу российского десантного флота сейчас составляют БДК проекта 775. В последние годы на смену кораблям 775-й серии приходят БДК проекта 11711.
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