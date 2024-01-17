Кирби предрек отказ стран Запада от предоставления помощи ВСУ после США
Страны Запада могут отказаться от предоставления помощи Украине, если США примут решение прекратить поддержку киевского режима. Об этом 17 января заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Если мы (США) <...> решим, что больше ничего не предоставляем Украине, то можно будет однозначно увидеть другие государства, которые захотят последовать такому примеру», — отметил он.
Накануне, 16 января, Кирби заявил, что США в данный момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине по причине продолжающегося отсутствия на это бюджетных средств.
Ранее в этот же день депутат Европейского парламента, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, Харальд Вилимски заявил, что Украина давно уже превратилась в бездонную бочку для потока финансовой помощи со стороны Евросоюза. Он призвал Евросоюз прекратить финансировать Киев и не одобрять выделение ему новых €50 млрд.
Тогда же американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC сообщил, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.
До этого, 11 января, Кирби объявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.
Ранее, 9 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в колонке для национальной газеты Pravda написал, что стратегия, разработанная западными странами, на Украине не работает и оказалась абсолютно неудачной. Он указал, что власти России полностью контролируют новые регионы страны, хотя Запад изначально хотел использовать военные действия РФ в Донбассе как раз для того, чтобы «поставить Россию на колени».
14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.