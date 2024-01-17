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Кирби предрек отказ стран Запада от предоставления помощи ВСУ после США

Кирби: прекращение поставок оружия США ВСУ влияет на решения других стран
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Страны Запада могут отказаться от предоставления помощи Украине, если США примут решение прекратить поддержку киевского режима. Об этом 17 января заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Если мы (США) <...> решим, что больше ничего не предоставляем Украине, то можно будет однозначно увидеть другие государства, которые захотят последовать такому примеру», — отметил он.

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Накануне, 16 января, Кирби заявил, что США в данный момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине по причине продолжающегося отсутствия на это бюджетных средств.

Ранее в этот же день депутат Европейского парламента, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, Харальд Вилимски заявил, что Украина давно уже превратилась в бездонную бочку для потока финансовой помощи со стороны Евросоюза. Он призвал Евросоюз прекратить финансировать Киев и не одобрять выделение ему новых €50 млрд.

Тогда же американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC сообщил, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.

До этого, 11 января, Кирби объявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.

Ранее, 9 января, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в колонке для национальной газеты Pravda написал, что стратегия, разработанная западными странами, на Украине не работает и оказалась абсолютно неудачной. Он указал, что власти России полностью контролируют новые регионы страны, хотя Запад изначально хотел использовать военные действия РФ в Донбассе как раз для того, чтобы «поставить Россию на колени».

14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Как позднее отметил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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