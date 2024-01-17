Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы произошли в Харьковской области Украины. Об этом 17 января сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Местные паблики пишут о ракетной опасности для Харькова и Чугуева. Сообщают о взрывах в Чугуеве», — говорится в Telegram-канале издания.

В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.

Ранее в этот день сообщалось, что взрывы прогремели в городе Сумы, в Днепре, а также в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Кроме того, 17 января сообщалось о взрывах в Одессе ночью и днем.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.