В Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны «Хапиловка»

Еще один заброшенный участок бывшей промзоны «Халиловка» на востоке Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в среду, 17 января, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, территория, площадь которой составляет 4,8 га, расположена в районах Преображенское и Соколиная Гора около станции метро «Семеновская». Сейчас здесь находятся старые склады, административно-технические строения, магазины, автосервис и автостоянка, отмечает агентство городских новостей «Москва». Редевелопмент участка позволит создать более 250 рабочих мест, подчеркнул Ефимов.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что также в планах строительство на участке коммунальных баз площадью 15,59 тыс. кв. м. Также на территории проведут работы по благоустройству и устройству улично-дорожной сети, пишет RT.

Ранее правительством Москвы было принято решение о КРТ трех участков бывшей промзоны «Хапиловка». Их общая площадь — 4,17 га, уточняет сайт kp.ru.

16 января стало известно, что комплексное развитие трех территорий проведут в столичных районах Куркино и Северное Тушино на северо-западе Москвы. В настоящее время на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев располагаются устаревшие постройки. На их месте планируется возвести около 40 тыс. кв. м недвижимости. Реализация проекта поможет получить работу 570 москвичам, пишет НСН.

20 декабря мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы в Москве реализуют 190 проектов в рамках этой программы. На месте бывших промзон будут построены современные городские кварталы, отмечает телеканал «360». Благодаря реализации этой программы в Москве появится полмиллиона рабочих мест, в том числе — на производстве.