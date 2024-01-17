На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом 17 января сообщил глава города Роман Мрочко.
«В Херсоне снова громко! <…> Оставайтесь в безопасных местах! Держитесь подальше от окон», — написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате взрывов в городе начались перебои с электричеством.
В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.
Ранее в этот день сообщалось, что взрывы прогремели в городе Сумы на Украине. Также стало известно о взрывах в Днепре.
Кроме того, 17 января сообщалось о взрывах в Одессе ночью и днем.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.