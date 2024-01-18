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Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Министерство обороны России в четверг, 18 января, сообщило о новых героических подвигах военных Российской армии в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили заслуги гвардии старшего прапорщика Вячеслава Мигаль, который в составе артиллерийской батареи выполнял боевые задачи по поддержке российских подразделений, действующих в обороне на важном тактическом направлении.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) под прикрытием огня боевых машин пехоты и артиллерии предприняли попытку контратаковать позиции российских войск. В ходе боя личный состав батареи Вооруженных сил (ВС) РФ оперативно выявлял и прицельным огнем подавлял огневые точки противника, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы.

Благодаря грамотным действиям российских артиллеристов враг потерял три единицы бронетехники, а также большое количество личного состава, в результате чего отступил, но продолжал артиллерийский огонь.

В Минобороны рассказали, что одно из российских артиллерийских орудий во время боевых действий вышло из строя. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Мигаль, несмотря продолжающийся артобстрел, на ремонтно-эвакуационном транспортном средстве произвел эвакуацию неисправного орудия, вывел его из зоны поражения вражеской артиллерии на безопасное удаление, не допустив его уничтожения, а затем в кратчайшие сроки восстановил его работоспособность и готовность к боевому применению.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о подвигах гвардии старшего сержанта Евгения Мамина, который в составе расчета самоходного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) выполнял боевую задачу по обнаружению и уничтожению бронированных средств, огневых точек и живой силы ВСУ.

Украинские боевики в попытке прорвать оборону ВС РФ атаковали позиции российских мотострелковых подразделений на стратегически важном направлении, применив бронетехнику и мотопехоту.

Находясь на боевом дежурстве и ведя разведку в зоне ответственности подразделения, Мамин своевременно обнаружил сосредоточение бронемашин и скопление личного состава противника и доложил о намерениях украинских боевиков, передав точные координаты и целеуказания на командный пункт подразделения.

В соответствии с полученными разведданными российскими артиллерийскими подразделениями был нанесен удар по позициям ВСУ. Противник, понимая, что его замысел раскрыт, в спешке начал выводить уцелевшую бронетехнику и личный состав из района сосредоточения. Мамин, оценив обстановку, принял решение огнем самоходного противотанкового ракетного комплекса атаковать отступающих украинских националистов.

Выдвинувшись на расстояние, позволяющее поразить технику противника, расчет самоходного ПТРК открыл огонь и точным попаданием уничтожил танк и две бронированные машины пехоты. Благодаря точным и своевременным действиям гвардии старшего сержанта Мамина удалось сорвать наступление украинских националистов и нанести противнику существенные потери в бронетехнике и живой силе.

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Накануне сообщалось, что во вторник, 16 января, Российская армия нанесла высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наемники. Отмечалось, что около 60 боевиков было уничтожено, более 20 доставлены в лечебные учреждения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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