Росавиация закрыла небо для 52 частных самолетов и вертолетов

Росавиация решила закрыть доступ к воздушному пространству для частных воздушных судов, которые не прошли инспекционный контроль летной годности в 2023 году. Это следует из письма руководителя агентства Дмитрия Ядрова главе «Госкорпорации по организации воздушного движения» Дмитрию Бобылеву от 10 января (есть у «Известий»).

В своем письме руководитель Росавиации попросил гендиректора подведомственного предприятия исключить возможность допуска к использованию воздушного пространства воздушных судов, не прошедших контроль в прошлом году в нарушение Федеральных авиаправил «Требования к летной годности гражданских воздушных судов...» (ФАП-519). Согласно им, Росавиация организует и проводит инспекционный контроль каждого воздушного судна, которому она выдала сертификат летной годности, один раз в год.

В приложенном к письму перечне воздушных судов, попавших под ограничения, насчитывается 56 бортов, в их числе самолеты Як-42, Cessna 172/182, Ан-2, Embraer EMB-500, Pilatus PC-12 и другие, а также вертолеты Ми-8, Bell, Robinson, Eurocopter и др. Их владельцы или эксплуатанты не ответили на уведомления Росавиации об инспекционном контроле, следует из документа Дмитрия Ядрова.

В пресс-службе Росавиации подтвердили «Известиям» закрытие доступа к воздушному пространству для самолетов и вертолетов, не прошедших инспекционный контроль.

«В связи с тем, что владельцы 56 воздушных судов не вышли на связь с Росавиацией, не ответили на официальные запросы агентства, этой авиатехнике ограничен доступ к воздушному пространству», — сообщил представитель агентства Артем Кореняко.

Данные воздушные суда относятся либо к авиации общего назначения, либо выполняют авиационные работы, уточнил он. По его словам, на сегодняшний день все самолеты и вертолеты, осуществляющие перевозку пассажиров, инспекционный контроль агентства прошли.

«Вопросы поддержания летной годности и безопасности полетов находятся у Росавиации на постоянном контроле. Для этого, в том числе, ежегодно формируется график проведения планового инспекционного контроля летной годности воздушных судов», — отметил Артем Кореняко.

Решение закрыть небо для бортов, не прошедших инспекционный контроль, позволило исключить риски появления потенциально небезопасной авиатехники в воздушном пространстве России, пояснили в Росавиации.

Там добавили, что принятая мера уже стимулировала ряд владельцев воздушных судов выйти на связь и предоставить авиатехнику для осмотра. Для четырех бортов ограничения доступа к воздушному пространству в настоящий момент уже сняты, сказал «Известиям» представитель агентства. Из 52 воздушных судов, остающихся под ограничениями, только 20 находятся в летном состоянии, сообщил источник «Известий» в авиавластях.

Ограничивать полеты воздушных судов, не прошедших инспекционный контроль, не только российская практика, говорит председатель правления российской межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА) Евгений Кабанов. По его словам, и в других странах авиарегуляторы точно так же не разрешают полеты на бортах, если они не прошли ежегодный инспекционный контроль.

На прошлой неделе АОПА рекомендовала владельцам воздушных судов, не проходившим в 2023 году инспекционный контроль летной годности, незамедлительно связаться с территориальными органами Росавиации для согласования дат и процедуры проведения контроля, чтобы избежать остановки полетов.

15 января стало известно, что Росавиация на прошлой неделе направила в «Аэрофлот» и «Россию» телеграммы, в которых попросила не выполнять полеты в Египет на 27 самолетах с 12 января до особого решения. Так, первой авиакомпании предложили не летать в Египет на 24 бортах, второй — на трех. Как рассказал «Известиям» источник в авиавластях, Федеральное агентство воздушного транспорта издало соответствующее сообщение сразу после получения по закрытым каналам информации о рисках ареста этих самолетов в египетских аэропортах.

16 января в Федеральном агентстве воздушного транспорта сообщили «Известиям», что такая рекомендация — пример работы, проводимой ведомством по нивелированию рисков для пассажиров.

Между тем Росавиация 17 января выпустила оперативные рекомендации для эксплуатантов вертолетов Ми-8 и его модификаций. Они предписывают им проведение на этих воздушных судах внеплановых осмотров топливных фильтров грубой очистки топлива.