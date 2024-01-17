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Шварценеггера оштрафовали на €35 тыс. за провоз дорогих часов в аэропорту

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Фото: Global Look Press/Christoph Hardt via www.imago-im
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Актеру Арнольду Шварценеггеру назначили штраф в €35 тыс. за провоз дорогих часов в аэропорту Мюнхена. Об этом 17 января сообщила газета Bild.

Отмечается, что Шварценеггер провел в аэропорту несколько часов. Его допросили таможенники. В свою очередь, актер вызвал своих адвокатов. Он пытался объяснить, что часы должны быть проданы на благотворительном аукционе, однако актеру всё равно предписали выплатить штраф.

«Мы возбудили уголовное дело в соответствии с налоговым законодательством. Часы должны были быть задекларированы, потому что речь идет о ввозе», — приводит газета слова представителя главного таможенного управления Мюнхена Томаса Майстера.

По данным Bild, часы были оценены в €26 тыс. Также актеру предстоит заплатить налог в размере €4 тыс. и штраф в размере €5 тыс. Шварценеггер предложил выплатить сумму кредитной картой, однако ему было отказано, поскольку 50% таможенных пошлин должны быть оплачены наличными. В банк актера сопровождал представитель правоохранителей.

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Ранее в этот день Шварценеггер был задержан при прохождении таможенного контроля. Во время досмотра при нем были дорогие наручные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер утверждает, что планировал продать их с аукциона 18 января. В пресс-службе главного таможенного управления Мюнхена заявили, что на актера заведено судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства.

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