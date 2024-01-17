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CNN узнал о возможном изгнании Трампа из зала суда и его радости из-за этого

CNN: судья пригрозил выгнать Трампа из зала суда, тот ответил, что был бы рад
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Фото: REUTERS/David Dee Delgado
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Судья Льюис Каплан пригрозил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу выдворением из зала суда, если он продолжит мешать слушанию во время рассмотрения в суде Нью-Йорка иска писательницы Элизабет Джин Кэрролл, которая обвиняет Трампа в домогательствах и клевете. Об этом 17 января сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что Трампу сделали это предупреждение из-за очередной жалобы защиты Кэрролл по поводу того, что комментарии Трампа можно было услышать даже во время дачи показаний.

«Адвокат Кэрролл Шон Кроули сказал, что можно услышать комментарии Трампа, говорящие что-то вроде: «Это охота на ведьм» и «Это действительно афера», — говорится в публикации.

В ответ на это судья вынес Трампу предупреждение о выдворении его из зала уда в случае дальнейших жалоб на шум.

«Господин Трамп имеет право присутствовать здесь. Это право может быть утрачено, если он будет нарушать порядок, о чем мне сообщили. <…> Мистер Трамп, я надеюсь, мне не придется рассматривать вопрос об исключении вас из суда», — привел телеканал слова судьи.

В свою очередь бывший президент развел руками, а затем сказал: «Мне бы это понравилось».

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Накануне сообщалось, что в федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке начался второй процесс по делу писательницы Элизабет Джин Кэрролл, которая обвиняет экс-президента США Дональда Трампа в домогательствах и клевете. На этот раз истица, выиграв предыдущее судебное заседание, хочет добиться выплаты ей более $10 млн в качестве компенсации и штрафных санкций.

До этого, 7 декабря, Трамп заявил, что проиграл дело о домогательстве к писательнице Кэрролл из-за плохого совета адвоката, который попросил его не присутствовать на заседании. Бывший американский лидер в социальной сети Truth Social написал, что последовал совету защитника, хотя считает его ниже своего достоинства.

Заседание суда по этому делу проходило в Нью-Йорке в мае прошлого года. Трамп не явился в суд лично, хотя допускал в прессе свое появление. В итоге защитник Кэрролл использовал это в своем обращении к присяжным. Трампа признали виновным в сексуальном насилии, совершенном в 1996 году в универмаге на Манхэттене. Его обязали выплатить $5 млн в качестве компенсации и штрафных санкций.

27 июня Трамп подал встречный иск к Кэрролл, обвинив ее в подрыве его репутации заявлениями о том, что тот в 1996 году якобы пытался ее изнасиловать. Согласно заявлению, репутации политика и бизнесмена «нанесен значительный ущерб, что, в свою очередь, привело к чрезмерной сумме убытков».

В сентябре 2023 года американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг Трампа растет на фоне судебных разбирательств. 15 января 2024 года стало известно, что Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в штате Айова.

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