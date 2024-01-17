Премьер Испании указал на распространение автократических режимов на Западе

В странах Запада происходит стремительное распространение автократических режимов. Об этом в среду, 17 января, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Правда в том, что эта ужасная тенденция является лишь симптомом более глубоких проблем», — указал он в ходе Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Как отметил Санчес, одной из таких проблем является «эрозия среднего и рабочего классов».

Всемирный экономический форум – 2024 в Давосе проходит с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств.

2023 год ознаменовался усилением правых настроений в европейских государствах. Так, на прошедших осенью парламентских выборах в Словакии победу одержала оппозиционная партия ныне действующего премьер-министра страны Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» (Smer). По итогам выборов в Нидерландах победила крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса, а в Польше вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, тем самым сформировав большинство в сейме (нижней палате парламента) и утвердив кандидатуру своего лидера Дональда Туска на пост главы правительства.