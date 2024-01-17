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В Екатеринбурге женщина получила травму позвоночника после падения лифта

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Фото: ТАСС/Евгений Леонов
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В Екатеринбурге женщина получила травму позвоночника, находясь в лифте, который сорвался в многоквартирном доме. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

«В результате инцидента с лифтом в многоквартирном доме на Химмаше <…> женщина в сознании доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. Угрозы жизни нет», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В настоящее время пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, прокуратура Чкаловского района города организовала проверку по факту происшествия.

Следственным управлением СК России по Свердловской области оперативно возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), отмечено в Telegram-канале.

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Ранее, 3 января, сообщалось, что кабина лифта с пассажирами рухнула вниз в одном из зданий Уфы. Пострадавших в результате инцидента не было. Причиной падения лифта стал технический сбой в работе конструкции. Как указали спасатели, в кабину вошли пять человек, после чего лифт резко поехал вниз. Один из мужчин попытался самостоятельно высвободиться, но лифт был заблокирован. Пассажиров освободила аварийная бригада лифтовой компании и осмотрели медики.

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