Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и метели в Москве 18 и 19 января
Мир
МИД РФ призвал Австралию пересмотреть политику в отношении безопасности в АТР
Экономика
Орешкин сообщил об объеме импорта товаров в РФ в 2023 году в 33 трлн рублей
Экономика
Из-за роста цен на яйца ФАС возбудила дела в 10 субъектах
Общество
Пятимиллионной гостье выставки «Россия» покажут резиденцию Деда Мороза
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 18 и 19 января
Мир
Против Шварценеггера начали судопроизводство по налоговым нарушениям
Мир
СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы на Украине
Мир
В США указали на невозможность нового контрнаступления ВСУ в 2025 году
Мир
Британский эксперт указал на разрушение Россией украинских ПВО и ВПК
Общество
Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов
Мир
Зеленский оценил возможность Трампа прекратить военные действия на Украине
Мир
Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегой из Пакистана
Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность

В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве семьи

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве супружеской пары в поселке Октябрьский. Об этом в среду, 17 января, сообщило региональное следственное управление СК России.

«Подозреваемый был установлен и в вечернее время 16 января 2024 года задержан. Им является житель Октябрьского муниципального округа 1992 года рождения», — говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, в конце декабря 2023 года мужчина пришел к супругам домой и нанес им множество телесных повреждений, от которых они скончались. На следующий день их тела обнаружили коллеги убитого мужчины.

Было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц из корыстных побуждений»). В ходе следственных мероприятий сотрудники СК осмотрели более 500 домов и допросили более 400 местных жителей. Кроме того, доказательства причастности 31-летнего подозреваемого к преступлению обнаружили при обыске его дома.

Следователи намерены ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Голову на дуло: что грозит киллеру тамбовской ОПГ за убийство 30 летней давности
Сергея Мирошника арестовали до 7 января 2024 года

Ранее, 15 января, полицейские в Чечне задержали подозреваемого в убийстве мужчины, которое происходило на камеру и на глазах у маленького ребенка. Преступник скрывался в лесу, но был оперативно найден сотрудниками МВД. В отношении задержанного следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024