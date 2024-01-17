В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве семьи

Житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве супружеской пары в поселке Октябрьский. Об этом в среду, 17 января, сообщило региональное следственное управление СК России.

«Подозреваемый был установлен и в вечернее время 16 января 2024 года задержан. Им является житель Октябрьского муниципального округа 1992 года рождения», — говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, в конце декабря 2023 года мужчина пришел к супругам домой и нанес им множество телесных повреждений, от которых они скончались. На следующий день их тела обнаружили коллеги убитого мужчины.

Было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц из корыстных побуждений»). В ходе следственных мероприятий сотрудники СК осмотрели более 500 домов и допросили более 400 местных жителей. Кроме того, доказательства причастности 31-летнего подозреваемого к преступлению обнаружили при обыске его дома.

Следователи намерены ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Ранее, 15 января, полицейские в Чечне задержали подозреваемого в убийстве мужчины, которое происходило на камеру и на глазах у маленького ребенка. Преступник скрывался в лесу, но был оперативно найден сотрудниками МВД. В отношении задержанного следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело.