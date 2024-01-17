Один человек погиб в массовом ДТП на КАД в Петербурге

Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП с участием не менее семи автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге. Об этом вечером в среду, 17 января, сообщил источник «Известий».

«Авария произошла вечером 17 января на 114-м км КАД. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали», — рассказал он.

На кадрах можно увидеть развернутый поперек дороги грузовик, который перекрыл несколько полос движения. В него врезался красный легковой автомобиль, а рядом находится еще ряд машин с серьезными повреждениями.

Ранее в этот день в Петербурге рейсовый автобус врезался в столб на Светлановском проспекте. По данным источника «Известий», в ДТП получили травмы пять пассажиров. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, а прокуратура Калининского района города поставила на контроль проверку по факту произошедшего.