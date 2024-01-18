Молодым специалистам хотят предоставить налоговый вычет до 500 тыс. рублей

Молодым специалистам в сферах культуры, образования и здравоохранения хотят предоставить налоговый вычет до 500 тыс. рублей по налогу на доходы физических лиц. Как выяснили «Известия», такой законопроект 18 января будет направлен на отзыв в правительство депутатами Госдумы.

Как объясняют авторы инициативы, согласно данным Центра экономики РАНХиГС, в российских школах не хватает более 250 тыс. учителей. По подсчетам Минздрава РФ, дефицит врачей в России составляет почти 26,5 тыс. человек, а среднего медперсонала — 58 тыс. человек.

«Главная причина сложившейся ситуации — низкая зарплата и несправедливая система оплаты труда. Для решения проблемы государство должно ввести дополнительные стимулы для привлечения молодых специалистов на работу в регионы», — сообщают депутаты в сопроводительных документах к законопроекту.

«Одной из таких мер должно стать получение вычета для молодых специалистов, работающих в сферах культуры, образования и здравоохранения, от уплаты НДФЛ. Налоговый вычет, по нашему мнению, должны получать молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Право устанавливать такую льготу предлагаем передать регионам», — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Ранее, 17 января, сообщалось, что в Госдуму (ГД) повторно внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей. Депутаты учтут замечания правительства, которое не поддержало инициативу в первой редакции.