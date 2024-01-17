На юго-западе Москвы при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
На юго-западе Москвы произошло возгорание в многоквартирном доме, погиб один человек. Об этом заявил «Известиям» источник в среду, 17 января.
По словам собеседника, пожар произошел в квартире на 12-м этаже дома на улице Паустовского.
«Перед тем, как квартира загорелась, произошел хлопок», — сказал источник.
На месте случившегося работают экстренные службы.
Накануне, 16 января, глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что женщина вместе с двумя детьми погибла в результате пожара в Ордынском районе региона. Уточнялось, что возгорание началось ранним утром в результате короткого замыкания. МЧС России пришлось привлечь семь человек и две единицы техники для тушения пожара.
По факту гибели при пожаре 43-летней женщины и двух ее детей было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).