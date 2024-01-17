Блинкен не смог улететь из Швейцарии из-за поломки самолета

Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог вовремя покинуть Швейцарию после участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе из-за «критической неисправности» самолета. Об этом 17 января сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, Блинкен с американской делегацией должны были вылететь из Цюриха, куда их предварительно доставили на вертолетах. По прибытии выяснилось, что самолет небезопасен для полетов в связи с утечкой кислорода на борту.

В результате госсекретаря отправили в Соединенные Штаты воздушным судном меньшего размера, отмечает «Газета.Ru». При этом остальным членам делегации Блинкена пришлось лететь обычными коммерческими рейсами.

Ранее, 10 сентября 2023 года, из-за поломки самолета делегация Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо не смогла вылететь из Индии, где он участвовал в саммите G20.