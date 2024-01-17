Предсказания Жириновского для России и мира на 2024 год

Бывший глава партии ЛДПР Владимир Жириновский оставил яркий след в политической истории России. Современники вспоминают о нем как об эксцентричном шоумене, мудром лидере, великолепном аналитике, разностороннем и образованном человеке. Его смелые и порой резкие высказывания нередко становились пророческими. О прогнозах политика на 2024 год читайте в материале «Известий».

Предсказания Жириновского на 2024 год — ситуация на Украине

После начала спецоперации по защите Донбасса многие вспомнили предсказание Жириновского, сделанное еще в декабре 2021 года. Тогда политик заявил, что менее чем через год, «в четыре часа утра, 22 февраля» Россия предпримет «другую программу» в ответ на агрессивные действия соседних государств.

Прогноз оказался практически верным — о начале спецоперации было объявлено всего на два дня позднее. Однако у этого предсказания было и продолжение:

«Всё затихнет, всё заглохнет до марта 2024 года, когда будут снова обострения. Когда будут выборы президента», — заявил политик.

Некоторые считают, что речь идет о серьезных изменениях в ситуации на фронте и возможном окончании боевых действий. Однако точно сказать, о каких событиях говорил Жириновский, невозможно.

Кроме того, в 2019 году политик предполагал, что действующий президент Украины Владимир Зеленский станет последним человеком на этой должности. По его мнению, новых выборов главы государства не будет, так как страна перестанет существовать.

До этого, в 2014 году, Жириновский предсказывал возвращение некоторых украинских территорий в состав России. Тогда он говорил о семи регионах: Херсоне, Николаеве, Запорожье, Луганске, Днепропетровске, Харькове и Одессе. В марте того же года он указал, что на западе Украины также есть территории, когда-то принадлежавшие Польше, и эти земли «скоро туда вернутся».

Предсказания Жириновского на 2024 год — о ситуации на Ближнем Востоке

В 2019 году Жириновский предположил, что к 2024 году на Ближнем Востоке разгорится масштабный вооруженный конфликт, который заставит весь мир «забыть, что такое Украина».

«Дело идет к третьей мировой войне. Иран — это вам не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — заявил политик.

Тогда Жириновский предполагал, что в столкновении будут участвовать Иран и другие страны ближневосточного региона. Многие вспомнили о его словах в октябре 2023 года, когда после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа Израиль начал военную операцию против радикального палестинского движения ХАМАС.

О том, что бывший глава ЛДПР был точен в своих оценках ситуации на Ближнем Востоке упоминал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Предсказания Жириновского на 2024 год — о выборах в России и США

Незадолго до смерти Жириновский сделал прогноз о грядущей президентской гонке в Соединенных Штатах.

«Выборов в США в 2024 году не будет, потому что не будет самой Америки», — считал политик.

В своем Telegram-канале он отмечал, что в стране уже запущен «механизм самораспада», схожий с тем, что наблюдался во время распада СССР в 1991 году. Бывший лидер ЛДПР полагал, что к этому привели межнациональные конфликты в Соединенных Штатах. Политик также призвал к отказу от американской валюты, ведь в скором времени доллары «не у кого будет обменивать». Однако оценить точность этого предсказания на данный момент невозможно.

В 2020 году Жириновский также давал прогноз о выборах президента России в 2024 году. Тогда он предположил, что действующий глава государства Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру, но объявит об этом решении не раньше конца 2023 года.

Это предсказание сбылось — 8 декабря 2023 года действующий российский лидер объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

Что еще предсказывал Жириновский

На счету Жириновского множество известных «предсказаний», хотя пророческим даром бывший глава ЛДПР не обладал. Как отмечал в одном из своих выступлений Путин, его прогнозы построены на знаниях и понимании развития ситуации.

Так, в 1999 году, после начала войны в Югославии, политик предположил, что после этого спецслужбы США попытаются устроить антироссийские провокации на Украине. Тогда же он говорил о стремлении НАТО к расширению на восток через Кавказ, Прибалтику и Украину. В 2008 году Жириновский предсказал возвращение Крыма в состав России, а в 2014 году — и других украинских регионов.

Жириновскому также приписывают предсказания о первом чернокожем президенте Соединенных Штатов, крушении Boeing 777 в Донецкой области, повышении цен на нефть и газ в Европе и других важных политических событиях. Среди еще не сбывшихся «пророчеств» — объединение «Русского мира» в границах СССР к 2025 году и распад НАТО к 2026 году.

Жириновский скончался в апреле 2022 года. За несколько лет до смерти он передал в Музей современной истории капсулу с предсказаниями, которую откроют только в 2036 году.

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