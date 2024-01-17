Около 12 млн рублей направят на содержание объектов ИТС в Орле
В Орле определили подрядчика на содержание и обслуживание объектов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию соответствующей госзакупки.
Победителем торгов стало ООО «Донинвест». Компания займется обслуживанием и содержанием объектов системы за 12 млн рублей.
Заказчиком выступает городская администрация.
Как уточняет информагентство, эта же фирма ранее получила контракты стоимостью 35 млн и 18 млн рублей на содержание и обслуживание дорожных объектов безопасности на улицах Орла в 2024 году.