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Московский зоопарк проведет акцию по сбору подарков для животных

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Московский зоопарк с 19 по 21 января проведет акцию по сбору подарков для животных. Об этом сообщила пресс-служба зоосада в среду, 17 января, в своем Telegram-канале.

В рамках акции «В зоопарке ждут подарки» каждый, кто принесет подарок для животных, сможет бесплатно пройти на территорию, пишет RT. Как уточняет агентство городских новостей «Москва», пункты прима подарков будут работать с 10:00 до 16:00 на главном входе, а также на новом входе со стороны метро «Баррикадная», уточняет сайт kp.ru.

Подарить обитателя зоопарка Москвы можно гантели, мячи и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки из зоомагазина. Уточняется, что подарок обязательно должен быть новым, несъедобным и не самодельным, сообщает телеканал «360». Сначала игрушки проверят зоологи, а только после этого их передадут животным.

Подарок нужно передать волонтерам, а в терминале или на кассе получить акционный билет стоимостью 0 рублей. За один подарок можно получить один такой билет, пишет «Москва 24».

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16 января в Московском зоопарке рассказали, решение показать детеныша панды посетителям будет принято на основе рекомендаций китайских коллег, готовности самой Катюши и настроения ее мамы. Как отмечает телеканал «Звезда», развитие детеныша протекает без отклонений, у нее уже выросли зубы, она начала ходить самостоятельно. За состоянием маленькой панды тщательно наблюдают, и на его основании будет приниматься решение, когда малышку покажут посетителям зоопарка.

11 января стало известно, что павильон «Фауна Китая» будет временно закрыт для посетителей. Глава семейства Жуи продолжит выходить на прогулки и его можно будет увидеть в уличном вольере.

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