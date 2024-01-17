Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны снова перейти в наступление ни в этом, ни в следующем году. На это указал профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive 16 января.

Более того, по его мнению, украинская армия в 2024 году не сможет даже удержать свои нынешние позиции. Он напомнил о неудачной попытке летнего контрнаступления ВСУ, назвав ее колоссальным провалом.

«Даже подумать смешно, что ВСУ смогут удержать оборону в 2024 году. <…> А мысль о том, что Украина собирается начать какое-то наступление в 2025 году, абсурдна», — заявил политолог.

Он также отметил, что, по его оценкам, западные страны даже за текущий год не смогут вооружить и обучить украинских военных так, чтобы к 2025 году они смогли оказаться в состоянии противостоять российской армии.

«Реальная опасность заключается в том, что украинцы потерпят поражение от русских в течение этого или следующего года. Это самый вероятный исход развития событий. Они (российские военные. — Ред.) отбросят ВСУ назад», — сказал Миршаймер, подводя итоги.

8 января контр-адмирал запаса, кандидат военных наук Михаил Чекмасов в беседе с «Известиями» назвал новое контрнаступление украинской армии невозможным. По его мнению, Украина после летнего провала не сможет в сжатые сроки собрать силы для еще одного наступления, для которого необходимо преимущество в воздухе. А его у Киева нет и не будет даже в случае поставок Западом истребителей F-16, добавил он.

Так он прокомментировал статью немецкой газеты Die Welt, опубликованную ранее в тот же день, о том, что ВСУ могут предпринять еще одну попытку наступления, в случае если Запад поставит им истребители F-16.

Ранее в том же месяце британская газета The Telegraph написала, что истребители F-16 не смогут решить воздушные проблемы Киева и сами по себе несут опасность для ВСУ.

Между тем президент России Владимир Путин 16 января заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ и указал на то, что «если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар». При этом он подчеркнул, что к такому развитию ситуации привела неразумная политика нынешнего руководства Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.