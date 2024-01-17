Мину и гранату времен ВОВ обезвредили в Брянской области
В Брянской области обезвредили минометную мину и гранату времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает 17 января.
Боеприпасы были обнаружены на территории Выгоничского района. На место выезжали специалисты ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр», они определили, что перед ними минометная мина 81 мм и граната РГД-33.
Как уточняет NASHBRYANSK.RU, специалисты изъяли найденные предметы и обезвредили.
3 ноября сообщалось, что взрывотехники обезвредили 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Брянской области. Минометные мины были обнаружены в лесном массиве Журиничского сельского поселения.