Более 400 бездомных животных отловили в Орле в 2023 году
В Орле в 2023 году удалось отловить 413 бездомных животных. Цифру озвучили на заседании комитета горсовета по ЖКХ, которое состоялось 17 января.
По словам заместителя председателя горсовета Сергея Швалова, на отлов и содержание животных в прошлом году направили чуть более 9 млн рублей. В 2024-м финансирование снижено до 5,413 млн рублей.
Отловом животных в Орле в настоящее время занимается МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города», пишет InfoOrel.ru. Подрядчиком, который занимается отловом, транспортировкой в пункт передержки, вакцинацией и стерилизацией, а также возвратом животных в прежнее место обитания, является ООО «Эко-Сервис».
В декабре сообщалось, что в Орле возбудили уголовное дело по факту нападения собак на трех человек возле главного корпуса Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.