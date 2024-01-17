Улицу Шаумяна в центре Астрахани отремонтируют в 2024 году
В центре Астрахани в 2024 году планируют отремонтировать улицу Шаумяна. Об этом сообщает городская администрация.
Подрядной организации предстоит заменить асфальтовое покрытие, а также привести в порядок тротуары. Работы запланированы на всей протяженности улицы Шаумяна.
«Сейчас проезд по ней затруднен, а местами и вовсе перекрыт из-за проводимых работ по ремонту и замене коммуникаций», — говорится в сообщении.
Известно, что подрядчик на работы уже определен, однако название фирмы в сообщении властей не фигурирует.
Как уточняет «Астрахань-24», улица Шаумяна проходит через центр города. На ней расположены множество соцучреждений, в том числе детский сад № 3, гимназия № 3, Астраханский губернский техникум, учебный корпус АГУ, библиотека.
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По нему же в этом году планируется привести в порядок улицы Куйбышева, Калинина, Марфинская, Ноздрина, Маяковского, Ахшарумова, Сабанс-Яр и другие.