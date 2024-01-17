Главе фирмы вынесли приговор за гибель подростка на стройплощадке в Тольятти
Суд в Тольятти (Самарская область) вынес приговор директору фирмы за гибель 13-летнего мальчика на территории недостроенного объекта. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Трагедия произошла 25 мая 2023 года. Как установило следствие, группа подростков проникла на территорию стройплощадки, а затем через открытый оконный проем непосредственно в помещение недостроенного объекта. Один из мальчиков, находясь на втором этаже, потерял равновесие и упал на бетонное перекрытие подвального помещения.
Пострадавший был доставлен в больницу с различными травмами, от которых скончался, пишет НИА «Самара».
Суд признал директора общества с ограниченной ответственностью виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.