Строительная готовность новой школы в Бессоновке под Пензой достигла 50%
В селе Бессоновка под Пензой в июне 2024 года планируют завершить строительство новой школы. На сегодняшний день ее готовность составляет 50%, сообщает региональное министерство образования 17 января.
«На 50% здание уже отапливается, на 80% готово остекление. Ведутся работы по устройству инженерных систем — электроснабжения, вентиляции. Наружные коммуникации готовы на 95%. Закладка спортивных объектов на территории школы была проведена ранее», — рассказал представитель подрядной организации ООО «РисанСтрой», инженер строительного контроля Александр Фадеев.
Непосредственно к установке спортоборудования рабочие приступят весной, тогда же начнется благоустройство прилегающей территории.
Тем временем управление образования Бессоновского района приступило к формированию педагогического состава. Также ведется проработка вопроса о подвозе учащихся к учебному заведению, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Площадь здания новой школы составит 13 тыс. кв. м. Согласно проекту, она рассчитана на 550 учеников. Строительство ведется в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».