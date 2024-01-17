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Орешкин сообщил об объеме импорта товаров в РФ в 2023 году в 33 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2023 году объем импорта товаров и услуг в России составил 33 трлн рублей. Об этом 17 января заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Даже если взять макроэкономическую статистику, у нас объем импорта товаров и услуг — 33 трлн рублей в 2023 году. Это очень большая сумма, и это те ниши, которые еще свободны», — сообщил он в интервью радио «Комсомольская правда».

Он также отметил, что качество современных товаров российского производства значительно выросло. Это касается как одежды, так и многих других потребительских товаров.

«Есть предубеждение которое идет из эпохи Советского Союза, — это внешний вид товара, вопрос упаковки и всего остального. Долгое время предубеждение сохранялось. Сейчас достаточно посмотреть и попробовать современные российские передовые бренды», — пояснил помощник главы государства.

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Ранее, 15 января, сообщалось, что российские импортеры электроники практически полностью отказались от расчетов с зарубежными вендорами и дистрибьюторами в долларах и евро, рассказал «Известиям» менеджер одного из производителей электроники. По его словам, в прошлом году практически все закупки оплачивались китайскими и индийскими денежными знаками, а также валютами других развивающихся стран.

До этого, 11 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС), несмотря на то что страну «душат и давят со всех сторон». Он также допустил, что рост ВВП страны за 2023 год может превысить 4%, подчеркнув, что падение показателя за 2022 год оказалось меньше ожидаемого — 1,2%.

В сентябре прошлого года аналитики направления ВЭД в компании «Точка» в отчете, с которым ознакомились «Известия», отмечали, что львиная доля импорта в Россию приходится на Китай и Гонконг — 40% от общего объема товаров. На втором месте — Белоруссия (7% от всего импорта) и Турция (7%). В 2021 году в топ-стран по поставкам товаров в РФ входили Китай и Гонконг (20%), Германия (11%), Австрия (6%).

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