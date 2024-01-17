Путин в среду в качестве кандидата встретился с сопредседателями своего штаба

Российский лидер, кандидат в президенты страны Владимир Путин в среду, 17 января, посетил свой избирательный штаб в Гостином Дворе в Москве и поблагодарил его сотрудников за работу, особо отметив волонтеров в новых регионах.

«Хочу вас поблагодарить и всех, кто принимает участие в работе штаба, волонтеров, конечно. Особенно на, так скажем, пока сложных территориях. Это требует не просто личного времени, но и личного мужества. Я отдаю себе в этом отчет, так что всем большое спасибо», — сказал глава государства.

Во встрече с Путиным приняли участие сопредседатели штаба — худрук Театра Табакова, актер и режиссер Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) полковник Артем Жога и главный врач Московской городской больницы № 52 Герой Труда Марьяна Лысенко.

В частности, Машков рассказал, что все собранные штабом подписи в поддержку самовыдвижения российского лидера будут сданы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на следующей неделе.

«С 23 декабря начали сбор подписей, и за 26 дней собрали два миллиона 500 тысяч, даже больше», — уточнил он.

Лысенко добавила, что граждане посещают штаб, чтобы не только поставить подпись и выразить поддержку, но и в целях внести предложение.

О том, что Путин пообщается в этот день с сопредседателями своего штаба и волонтерами, ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее, 16 января, во всех регионах России прошел единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на предстоящих выборах главы государства. Помогли в проведении сбора подписей около 20 тыс. волонтеров.

Избирательный штаб действующего российского лидера начал работу в Гостином Дворе 21 декабря 2023 года. В нем находятся руководство и волонтеры, работа ведется круглосуточно. Прийти туда можно по будням с 09:00 до 18:00.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором политическая сила единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России. В поддержку самовыдвижения действующего лидера РФ официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.