Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов

Заслуженный артист России, актер Александр Вонтов скончался на 74-м году жизни. Об этом в среду, 17 января, сообщили в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской.

«Театр им. В.Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушел из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов», — говорится на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Уход Вонтова в учреждении назвали тяжелейшим ударом, отметив, что артист навсегда останется в сердцах коллег. В связи с его кончиной коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актера, а также коллегам и поклонникам его творчества.

Уточняется, что дата и место прощания с Вонтовым будут объявлены позже.

Вонтов был принят в труппу театра в 1977 году после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) по классу актерского мастерства профессора Р.С. Агамирзяна. В его портфолио более 80 ролей, одной из которых стала роль Сталина в фильме 2020 года «Зоя» о подвиге Зои Космодемьянской.