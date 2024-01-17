МИД РФ призвал Австралию пересмотреть политику в отношении безопасности в АТР

Австралийским властям следует пересмотреть свою политику в отношении безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом 17 января заявили в МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Андрея Руденко с послом Австралии в Москве Джоном Гирингом.

«Выражена надежда на то, что австралийские власти пересмотрят эту пагубную линию, идущую вразрез с интересами наших народов, задачами строительства процветающего и безопасного Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в сообщении министерства.

В ходе состоявшейся встречи российская сторона отметила, что в результате нынешней политики Австралии, присоединившейся к антироссийским санкциям, связи между двумя странами оказались в самой низкой точке.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО пытаются расширить влияние и предпринимают попытки выйти за рамки своей деятельности. По его словам, США втягивают страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе для образования там новых военно-политических блоков с участием стран региона.

До этого, в начале октября, агентство Bloomberg писало, что США углубляют сотрудничество в сфере разведки со странами Азии, стремясь противостоять Пекину. Источники издания рассказали, что администрация президента США Джо Байдена разработала ряд отдельных, но пересекающихся партнерских отношений в Азии, в том числе соглашение об обмене разведданными с группировкой QUAD: США, Индией, Японией и Австралией.

14 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы НАТО по внедрению в АТР несут для альянса особую опасность. Он отметил, что на 18-м Восточноазиатском саммите страны региона высказались за сохранение архитектуры, в центре которой находится Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).