В ФРГ заявили о нехватке средств для экономики из-за трат на Украину
Экономика Германии недополучает собственных средств из-за трат на поддержку Украины. Об этом 17 января заявил министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, выступая перед парламентом.
«Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику», — приводит видеотрансляцию речи главы ведомства издание Berliner Zeitung.
Днем ранее пресс-служба немецкого правительства сообщила, что в 2024 году окажет Украине военную помощь на общую сумму более чем в €7 млрд.
До этого, 9 января, британская газета The Telegraph сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц раздражен малыми объемами помощи Украине от стран Европейского союза (ЕС). При этом авторы материала отмечают, что Берлин, несмотря на свою раннюю позицию по конфликту на Украине, стал вторым по величине международным союзником Киева.
В этот же день немецкий журнал Focus сообщил, что Берлин вскоре может понести наибольшие потери в конфликте на Украине после самого Киева. Так, ФРГ среди прочего уже лишилась долгосрочных и надежных поставок недорогого газа из России, а также потеряла восточноевропейский рынок.
Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.