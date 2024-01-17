Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине
Экономика
Путин допустил ВВП выше 3,5% по итогам 2023 года при уточнении данных
Общество
Более 100 млн человек стали пользователями портала «Госуслуги»
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 боевиков ВСУ на купянском направлении
Экономика
Российские рыбаки в 2023 году добыли более 5 млн т рыбы
Экономика
Минфин обнулил остатки евро в Фонде национального благосостояния
Мир
Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине
Мир
Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара
Политика
В Госдуме указали на затягивание США конфликта на Украине из-за личной выгоды
Мир
Самолет вернулся в аэропорт Токио из-за укусившего стюардессу американца
Экономика
В ГД повторно внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей
Общество
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах возросло до десяти
Мир
Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегой из Пакистана
Политика
Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостиный Двор
Мир
Француз выиграл первый в 2024 году джекпот в €88 млн в лотерее EuroMillions

MPV сообщила об 1,3 тыс. убитых полицейскими в США за 2023 год

MPV: число убитых полицейскими в США в 2023 году превысило 1,3 тыс.
0
Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США в 2023 году число погибших от рук полицейских достигло 1,3 тыс., что стало рекордом по сравнению с показателями прошлых лет. Об этом сообщается на сайте организации Mapping Police Violence (MPV), собирающей и публикующей информацию о полицейском насилии.

Согласно ее новому отчету, который основан на сообщениях СМИ и включает данные государственных и местных органов власти, за указанный период в США «полиция убила более 1329 человек», что на 79 человек больше, чем в 2022 году.

Отмечается также, что в прошлом году в США было всего 14 дней без убийств со стороны полиции, а в среднем сотрудники правоохранительных органов убивали кого-то каждые 6,6 часа.

Стоп-кадры: США столкнулись с проблемой дефицита полицейских
Одна из главных причин тренда — в общественном негативе по отношению к правоохранительным органам после гибели Джорджа Флойда

В октябре прошлого года сообщалось, что заместитель шерифа в американском штате Джорджия застрелил чернокожего мужчину, который провел более 16 лет в тюрьме во Флориде по неправомерному приговору. Как отмечалось, инцидент произошел после того, как заместитель шерифа остановил автомобиль мужчины на дороге. Он вышел из машины по просьбе правоохранителя и сначала сотрудничал, но, когда ему сказали, что его арестовывают, стал проявлять агрессию, отмечало агентство Associated Press. В результате шериф выстрелил в Кюра, тот скончался.

Месяцем ранее в американском штате Огайо полицейские застрелили беременную темнокожую женщину. Уточнялось, что полицейские подошли к 21-летней женщине, сидевшей в машине на парковке рядом с продуктовым магазином, обвинили ее в краже и потребовали выйти из автомобиля. Однако женщина не послушала их и попыталась скрыться с места событий, в результате полицейские открыли стрельбу. После этого автомобиль, за рулем которого находилась женщина, врезался в здание магазина. Как выяснилось позднее, женщина и ее ребенок погибли.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024