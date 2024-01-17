MPV сообщила об 1,3 тыс. убитых полицейскими в США за 2023 год

В США в 2023 году число погибших от рук полицейских достигло 1,3 тыс., что стало рекордом по сравнению с показателями прошлых лет. Об этом сообщается на сайте организации Mapping Police Violence (MPV), собирающей и публикующей информацию о полицейском насилии.

Согласно ее новому отчету, который основан на сообщениях СМИ и включает данные государственных и местных органов власти, за указанный период в США «полиция убила более 1329 человек», что на 79 человек больше, чем в 2022 году.

Отмечается также, что в прошлом году в США было всего 14 дней без убийств со стороны полиции, а в среднем сотрудники правоохранительных органов убивали кого-то каждые 6,6 часа.

В октябре прошлого года сообщалось, что заместитель шерифа в американском штате Джорджия застрелил чернокожего мужчину, который провел более 16 лет в тюрьме во Флориде по неправомерному приговору. Как отмечалось, инцидент произошел после того, как заместитель шерифа остановил автомобиль мужчины на дороге. Он вышел из машины по просьбе правоохранителя и сначала сотрудничал, но, когда ему сказали, что его арестовывают, стал проявлять агрессию, отмечало агентство Associated Press. В результате шериф выстрелил в Кюра, тот скончался.

Месяцем ранее в американском штате Огайо полицейские застрелили беременную темнокожую женщину. Уточнялось, что полицейские подошли к 21-летней женщине, сидевшей в машине на парковке рядом с продуктовым магазином, обвинили ее в краже и потребовали выйти из автомобиля. Однако женщина не послушала их и попыталась скрыться с места событий, в результате полицейские открыли стрельбу. После этого автомобиль, за рулем которого находилась женщина, врезался в здание магазина. Как выяснилось позднее, женщина и ее ребенок погибли.