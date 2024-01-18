Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Воздух» 16+

Режиссер: Алексей Герман. В ролях: Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Елена Лядова, Сергей Безруков, Игорь Митюшкин, Антон Шагин, Олег Гринченко, Мария Мельникова.

Великая Отечественная война. В СССР идут тяжелые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они — юные, необстрелянные и сперва не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем в череде воздушных схваток доказывают, что они не хуже мужчин.

С 18 января в прокате

«Манюня: Новогодние приключения» 6+

Фото: Okko

Режиссер: Арман Марутян. В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Арман Навасардян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Грант Тохатян.

Новый год для Манюни и Наринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы.

Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости.

С 19 января, в Okko

«Запретная страсть» 18+

Фото: KION

Режиссер: Катрин Брейя. В ролях: Леа Дрюкер, Оливье Рабурден, Клотильда Куро, Серена Ху, Самуэль Кирхер.

Успешная адвокатесса Анна живет в идеальной гармонии с мужем-бизнесменом Пьером и двумя дочками в особняке неподалеку от Парижа. Семейное счастье разрушает приезд сына Пьера от другого брака. 17-летний Тео — трудный подросток, любящий закатывать истерики. Анне тяжело с пасынком, но в итоге она находит с ним общий язык, и к своему удивлению, влюбляется в парня.

Женщина лучше других понимает, к чему может привести такая связь, — она работает как раз с делами подобного рода. Тем не менее Анна отдается чувствам и заводит роман с Тео, каждый раз обещая себе, что их очередная тайная встреча будет последней. Так как опасные отношения не удается закончить, Анна раздумывает, как можно избавиться от любовника.

С 18 января в онлайн-кинотеатре KION

Театр

«Голова» 16 +

Фото: пресс-служба Театра «Человек»

Режиссер: Скворцов. В ролях: Артем Анашкин, Александр Соколовский, Антон Шурцов, Павел Далидан, Ольга Соколовская.

Премьера спектакля Владимира Скворцова по новой пьесе белорусского драматурга Константина Стешика. Постановка легкая и смешная. Трое друзей встречают необычного предсказателя. Им предстоит решить, как относиться к встрече и какие вопросы задать провидцу. Что лучше — знать про завтрашний день или разобраться в вечных философских вопросах? А может, «предсказатель» лукавит? Зрители увидят веселую, иногда абсурдную и загадочную историю, построенную на неожиданных визуальных приемах, наполненную аудио- и световыми эффектами. Но не всё так просто, ведь жанр спектакля — «мистическая комедия».

19 января, 20:00, Театр «Человек»

«Чайная» 16+

Фото: пресс-служба Театра «Et Cetera»

Режиссер: Ичэнь Лю. В ролях: Артем Блинов, Анастасия Белуга, Александра Белоглазова, Кирилл Лоскутов, Федор Урекин, Максим Ермичев, Евгений Шевченко, Кирилл Щербина, Грант Каграманян.

Премьера спектакля в Театре «Et Cetera» п/р Александра Калягина. «Чайная» — это средоточие китайской жизни, ее символ, ее самая точная метафора. Постановка даст возможность погрузиться в мир, наполненный многовековыми национальными традициями, самобытным мышлением, восточной философией.

Место действия пьесы — чайная «Юйтай», время действия — долгие 60 лет. О трех эпохах китайской истории рассказывает жизнь этой классической «Чайной», в которой «болтать о государственных делах воспрещается!» Здесь встречаются самые разные люди, здесь случаются судьбоносные события и самые ничтожные, ее обитатели успевают постареть, достигнуть успеха и разом всё потерять.

23 января, 20:00, Театр «Et Cetera»

«Дурочка» 16+

Фото: пресс-служба Театра им. Вахтангова

Режиссер: Анатолий Шульев. В ролях: Валерий Ушаков, Полина Кузьминская, Екатерина Крамзина, Александр Галочкин, Константин Белошапка, Сергей Пинегин.

Приключенческая комедия плаща и шпаги, одна из самых интригующих пьес Лопе де Веги, классика мирового театра. Испания. XVI–XVII вв. Неистовство инквизиции, сожжение книг, многочисленные запреты и при этом — необычайное стремление к свободе и празднику, расцвет искусства и литературы.

Как читает режиссер, «Дурочка» — пьеса о молодости, о любви, о противоречивых чувствах и поступках. Но не только. Еще она про столкновение поколений и разных взглядов на жизнь. Одинокий отец Октавьо — это старый патриархальный мир, в котором «наука женщины — рожать детей и молчаливой быть», и он сталкивается с миром своих юных дочерей, каждая из которых по-своему отстаивает свои права.

20 января, 19:30, Театр Вахтангова, Новая сцена

«Лавр» 16+

Фото: пресс-служба Нового театра

Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Евгений Кананыхин, Владимир Антонов, Амина Синагатуллина.

Масштабное сценическое воплощение знаменитого романа Евгения Водолазкина актерами Нового театра под руководством Эдуарда Боякова. Средневековая Русь. В центре сюжета — история человека, прошедшего путь от мальчика-сироты к врачевателю и святому. Герои перемещаются во времени и пространстве. Декорации трансформируются то в корабль, то в многоэтажный дом, то в пещеру отшельника. Грех и святость, старославянский язык и современный сленг, легкая ирония и глубокие смыслы, яркие костюмы и эффектное мультимедийное оформление. Мир, в котором свершается истинное чудо. А также живая музыка группы «Лавра»: Варвара Котова, Сергей Калачев (Гребстель), Илларион Брусс.

23, 24 января, 19:00, Театр Российской армии.

«Ревизор» 16+

Фото: пресс-служба Театра Олега Табакова

Режиссер: Сергей Газаров. В ролях: Владимир Машков, Владислав Миллер, Яна Сексте, Алена Лаптева, Наталия Качалова, Дмитрий Бродецкий, Сергей Угрюмов, Аркадий Киселев, Александр Фисенко, Павел Шевандо.

Спектакль «Ревизор» — одна из легенд Театра Олега Табакова. Постановка, на которой смеялись все, немало побродила по свету и вернулась в свой дом. Вслед за Николаем Гоголем Сергей Газаров в «Ревизоре» исследует природу фантастического обмана. Как вышло, что тот, кто «мошенников над мошенниками обманывал», сам так жестоко обманулся? И почему сюжет о заезжем промотавшемся юнце, принятом за ревизора из Санкт-Петербурга, оказался бессмертным? В роли Городничего — худрук театра, народный артист России Владимир Машков.

22 февраля, 19:00, Театр Олега Табакова, сцена на Сухаревской

«Пигмалион» 16+

Фото: пресс-служба Театра сатиры

Режиссер: Виктор Крамер. В ролях: Сергей Чонишвили, Сергей Климов, Ангелина Стречина, Алена Яковлева, Ольга Кузина, Сергей Серов.

Премьера. Зрители увидят классическую постановку пьесы Бернарда Шоу в современном прочтении. Профессор Хиггинс считается специалистом в области звуков, он изучает речь: произношение, интонирование, манеры. Подобно Пигмалиону Хиггинс творит свою Галатею: он сканирует и диагностирует Элизу Дулиттл, чтобы на основе собранного материала создать совершенно нового человека, новую Еву. Только Элиза так и не стала экспонатом инфернальной коллекции.

20, 21 января, 19:00, Театр сатиры

Музеи

Выставка к 90-летию Василия Ланового 6+

Фото: пресс-служба Музея Победы

Выставка, посвященная народному артисту СССР Василию Лановому. Экспозиция приурочена к 90-летию актера. Личные вещи актера, переданные в дар Музею Победы его женой Ириной Купченко. Среди экспонатов — пистолет Макарова модернизированный, дар министра обороны, которым артист был награжден в 2004 году, о чем свидетельствует памятная гравировка. В экспозицию вошло коллекционное оружие, принадлежавшее Лановому. Гости также увидят военную форму и фотографии артиста.

До 12 февраля, Музей Победы, Зал исторической правды

«Клады. Сокрытая история» 0+

Фото: пресс-служба Государственного исторического музея

В экспозиции будет представлено 117 уникальных предметов, в том числе самый знаменитый клад II тысячелетия до н.э. — «Бородинский клад», содержащий символы власти и предметы вооружения воинов, вождей и героев эпосов; ритуальный «клад с лосем», найденный на неолитической стоянке Володары в яме рядом с погребениями; «ризницу шамана» из Галичского клада; золотые украшения головного убора и цепи из медальонов периода Золотой Орды. У посетителей музея будет возможность увидеть шедевры, созданные мастерами Древней Руси. Посетители познакомятся с нумизматическими кладами представителей эпохи правления династии Романовых.

До 27 июля, Исторический музей, Новый выставочный зал

«Художественное наследие староверов Поморья в собрании Государственного Эрмитажа» 0+

Фото: gресс-служба Государственного Эрмитажа

Выставка приурочена к 330-летию Выговской старообрядческой пустыни, крупнейшего духовного и культурного центра Поморья XVIII – первой половины XIX века. Экспозиция охватывает все основные виды выговского искусства: икону, рукописную книгу, рисованный лубок, меднолитую пластику и резные изделия по дереву — в общей сложности почти 200 произведений XVII–XIX вв. из фондов музея, которые прошли реставрацию в научных лабораториях Эрмитажа. Большая часть предметов впервые показана широкой публике.

До 31 марта, Манеж Малого Эрмитажа (Санкт-Петербург)

«Портретная галерея дома Романовых. Романовы и Коломенское» 0+

Фото: пресс-служба Музея-заповедника «Коломенское»

Камерная экспозиция во дворце царя Алексея Михайловича объединила портреты 10 монархов, чьи судьбы были связаны с царской усадьбой «Коломенское». Изображения выставлены в хронологическом порядке в сопровождении предметов из собрания музея-заповедника и подробных рассказов о вкладе каждого из монархов в развитие и обустройство «Коломенского».

До 19 января 2025 года, Музей-заповедник «Коломенское»

Концерты

Nella Musica Orchestra. Миры Миядзаки 6+

Фото: Nella Musica

Мультимедийный концерт, посвященный творческому союзу режиссера Хаяо Миядзаки и композитора Дзё Хисаиси, благодаря которому на свет появились «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке» и другие шедевры аниме. В программу вошли саундтреки таких популярных фильмов, как «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Порко Россо». Музыкальные темы в сочетании с видеоартом перенесут зрителей в атмосферу знаменитых аниме-историй, познакомят с храбрыми героинями, волшебными существами и персонажами, вдохновленными японским фольклором.

20 января, 20:00, Московский продюсерский центр

Концерт в день рождения Юрия Башмета 12+

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко Юрий Башмет

V Зимний международный фестиваль искусств в Москве, чьим руководителем является народный артист СССР Юрий Башмет, приглашает поклонников на день рождения маэстро. Программа вечера и особенности оформления площадки держатся в секрете, что не мешает публике неизменно заранее раскупать билеты на этот концерт: равнодушным точно не останется никто. В этом году участие в концерте примет самый молодой и поистине уникальный коллектив маэстро Башмета — Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

24 января, 19:00, Концертный зал имени Чайковского

Светлана Крючкова «Ленинградцы, дети мои!» 16+

Фото: ТАСС/Владимир Гердо Светлана Крючкова

Петербургская филармония отмечает одну из важнейших дат в истории Ленинграда – Петербурга: 80-летие со дня полного освобождения города от фашистской блокады. Литературный вечер народной артистки России Светланы Крючковой станет одним из мероприятий цикла из восьми концертов. Это изысканная работа, в которой артистка выступает как режиссер, исследователь, сценарист и, конечно, как выдающаяся актриса нашего времени.

Для исполнения на вечере, посвященном теме блокады, Светлана Крючкова выбрала тексты самых разных жанров и судеб, созданные как поэтами, так и обычными людьми. В единую ткань повествования сложатся оставленные нам как свидетельство тех страшных и героических дней стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Джамбула, Михаила Дудина, а также фрагменты блокадных дневников и песни Клавдии Шульженко.

19 января, 20:00, Санкт-Петербургская филармония, Большой зал (Санкт-Петербург)

Экскурсии

«Космос доступен каждому» 6+

Фото: пресс-служба ВДНХ

Обзорная экскурсия для маломобильных посетителей. На экскурсии гости узнают историю отечественной космонавтики — от самых первых шагов и до современности, — увидят подлинные образцы и полноразмерные макеты космической техники. Центр оборудован специальными подъемниками, что позволяет сделать экскурсию не только интересной, но и удобной для каждого нашего посетителя.

С 18 по 21 января на площадках музейного города ВДНХ пройдут бесплатные образовательные мероприятия лектория ВДНХ и различные тематические экскурсии.

18 января, 16:00, центр «Космонавтика и авиация» (павильон «Космос»), ВДНХ

«Счастья острова» 12+

Фото: пресс-служба Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой

Авторская экскурсия кандидата искусствоведения, театроведа Ольги Андрейкиной в мир театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой. Здесь можно узнать о том, как родился театр единомышленников замечательной певицы и актрисы. Театр уникального соединения музыки, драмы и поэзии, прекрасных голосов, лиц и неповторимых сюжетов. И это всецело подтверждает творчество народной артистки России Елены Камбуровой. Гости заглянут за кулисы, встретятся с сотрудниками театра и театральными куклами, увидят архивные фото и видео. А также им представят «музыкальный портрет» Театра Елены Камбуровой. Ну и под занавес — каждому участнику экскурсии персональное предсказание Фортуны.

20 января, 16:00, Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой

«От «Петербургских сновидений» Завадского до «Р.Р.Р.» Еремина» 12+

Фото: РИА Новости/Вера Петрусова Народный артист СССР, режиссер Юрий Завадский (справа) поправляет грим актеру Геннадию Бортникову (слева) перед премьерой спектакля театра имени Моссовета «Петербургские сновидения» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание»

Лекция-экскурсия кандидата филологических наук, искусствоведа Юлии Анохиной. «Преступление и наказание» Достоевского — особенный текст для Театра Моссовета, он дважды здесь инсценировался. Впервые это сделал Юрий Завадский и назвал спектакль «Петербургские сновидения». Постановку называют легендарной, и это последняя крупная работа режиссера. С нею он вернулся к истокам, к вахтанговской эстетике. А спектакль «Р. Р. Р.» современного мастера интерпретации прозы Юрия Ерёмина по роману Достоевского — одна из самых ярких в актуальном репертуаре театра. Она неизменно пользуется интересом зрителей разных поколений и дает возможность посмотреть на «школьную классику» по-новому.

24 января, 17:00, Театр Моссовета

Экскурсия по музею-квартире Сергея Образцова 6+

Фото: пресс-служба Театра кукол имени С.В. Образцова

Гости погрузятся в атмосферу жизни и творчества народного артиста СССР Сергея Владимировича Образцова. Театральные куклы, народные игрушки и маски разных стран, старинная мебель ждут посетителей, чтобы рассказать о своем хозяине.

В квартире почти целиком сохранена подлинная обстановка, поддерживаются и некоторые традиции, сложившиеся при жизни хозяина. В кабинете хранится гитара, на которой Образцов аккомпанировал себе, исполняя любимые романсы. Она располагается в доме МХАТ в Глинищевском переулке, где жили многие деятели искусства, чьи имена прославили русскую культуру XX века. Мемориальная квартира С.В. Образцова, как и театр его имени, являются национальным достоянием России.

19 января, 15:00, 20 января, 12:00, 14:00, мемориальная квартира С.В. Образцова

Фестивали

III Мультимедийный фестиваль современной музыки «Биомеханика» 12+

Фото: пресс-служба Мультимедийного фестиваля современной музыки «Биомеханика»

В Московской консерватории пройдет III Мультимедийный фестиваль «Биомеханика». На четырех концертах в Рахманиновском зале консерватории прозвучат новейшие сочинения для электроники и мультимедиа. Также публику ждут мероприятия в новом арт-пространстве консерватории «Артемьев-центр»: камерные концерты-презентации исполнителей современной музыки Алины Ежаковой (клавишные), Сергея Полтавского (альт) и Алены Верин-Галицкой (сопрано), встречи с композиторами Марко Цицилиани, Михаэлем Байлем, Панайотисом Кокоросой, выставка «Электрические сны» и кинопоказ документально-музыкального фильма «В поисках гармонии».

С 22 января по 9 февраля, Московская консерватория