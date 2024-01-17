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Газета Politico заявила об игнорировании Зеленского со стороны Китая

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Фото: REUTERS/Keystone/Alessandro Della Valle
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Китай проигнорировал президента Украины Владимира Зеленского на мирном саммите и Всемирном экономическом форуме в Швейцарии. Об этом 17 января сообщает газета Politico.

В статье отмечается, что, несмотря на высказанное украинскими политиками явное желание встретиться с представителями Китая, «президент Владимир Зеленский отправился домой, не получив желаемой встречи, что стало ударом для Киева».

Незадолго до многонационального мирного саммита в Швейцарских Альпах глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Китаю крайне важно присоединиться к мирным переговорам, и намекнул, что у Зеленского будет возможность пообщаться с китайским премьер-министром Ли Цяном. Однако, несмотря на «широкие возможности» представителей Китая для встречи с их украинскими коллегами, этого не произошло.

При этом отмечается, что представители делегации из Китая не смогли встретиться с Зеленским «не из-за проблем с графиком, а намеренно». Два высокопоставленных американских чиновника сообщили Politico, что китайская делегация отклонила предложение Украины о встрече.

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16 января в МИД РФ заявили, что четвертая встреча по Украине, проходившая в швейцарском Давосе, оказалась провальной для Киева и его западных хозяев, если не считать сделанной там «семейной» фотографии участников мероприятия.

Ранее, 14 января, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе саммита заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча по украинской «формуле мира» в Давосе является разговорами ради разговоров, и подобный процесс не может быть направлен на достижение результата.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» президента Украины Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть Россию к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Помимо этого министр назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте. До этого, 23 сентября, Лавров сообщил, что украинская формула абсолютно нереализуема.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта. При этом Киев официально отказался от контактов с Москвой после последнего раунда переговоров между Россией и Украиной, который состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года.

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