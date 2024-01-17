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МЧС предупредило о мокром снеге и метели в Москве 18 и 19 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Главное управление МЧС России по Москве в среду, 17 января, предупредило о мокром снеге и метели в столице 18 и 19 января.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 18 января до 10:00 19 января в Москве ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель. В ночные часы местами налипание мокрого снега», — отмечается в пресс-службе ведомства.

Министерство также предупредило об усилении юго-восточного ветра порывами 15–20 м/с, а также появлении гололедицы и снежных заносов. Граждан попросили обходить стороной неустойчивые конструкции и не укрываться под деревьями. А водителей призвали на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров.

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17 января на официальном портале мэра и правительства столицы сообщалось, что в Москве с 18 по 19 января ухудшатся погодные условия: ожидаются сильный снег и метель. Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц и магистралей и проводят все необходимые работы.

В этот же день москвичей предупредили о рекордных снегопадах в Крещенский сочельник. 18 января сугробы вырастут на 10 см, до 44–54 см, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в ночь на четверг в столице столбики термометров опустятся до –15...–18 градусов, в Подмосковье — до –15...–20.

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