Политолог предрек сокращенные поставки США военной помощи Украине в будущем

Военная помощь Украине со стороны США продолжится, но неизбежно сократится. Об этом «Известиям» 17 января заявил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что США в данный момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине из-за продолжающегося отсутствия на это бюджетных средств.

«Противоречия между республиканцами и демократами сами по себе и особенно в преддверии президентских выборов, которые состоятся уже в этом году, исключительно сильны. Одновременно для обеих партий характерен антироссийский консенсус, и с учетом того, как сложится конкретная конфигурация двух этих обстоятельств — то есть высокая поляризация, с одной стороны, и антироссийский консенсус, с другой стороны, — и будет решаться этот вопрос», — считает Зудин.

По мнению политолога, помощь со стороны Вашингтона продолжится, даже если не будут достигнуты договоренности внутри американского истеблишмента.

«Здесь очень важную роль приобретают нынешние усилия действующей американской администрации, для того чтобы возложить значительную часть помощи Украине на плечи европейских союзников. Если помощь будет уменьшена со стороны Соединенных Штатов, то есть вероятность, что значительная часть этой помощи будет осуществляться европейскими странами, которые находятся под политическим контролем США», — резюмировал Зудин.

Вместе с тем 16 января помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что Белый дом попытается добиться выделения американским конгрессом помощи Киеву в ближайшие недели.

До этого, 11 января, Кирби объявил о приостановке поставок Киеву американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.

Кроме того, в начале января он отмечал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи пока что будет последним. В указанный транш на сумму до $250 млн вошли вооружение и военная техника.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.