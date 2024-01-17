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Мать погибшей военной ВСУ рассказала об отношении к ней властей страны

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Фото: AP Photo/Petros Giannakouris
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Мать погибшей военнослужащей Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказала об отношении киевских властей к родственникам убитых и пропавших без вести солдат. Подробности она сообщила 17 января в беседе с «РИА Новости».

Она рассказала, что ее дочь проходила службу в рядах ВСУ и погибла у Артемовска (укр. название — Бахмут). По словам женщины, девушка считалась некоторое время пропавшей без вести.

«Получила много «вслед». Получила, что мы предатели, говорим не так и думаем не так. К родным погибших отношение, как к стенке. Вы есть и вас нет. Если пропал без вести — ваши проблемы. Ищите. Отвечают, что у нас такой не служил или не служила. У нас такая не числится», — сказала мать погибшей военной ВСУ.

Кроме того, она сообщила, что командование на позициях украинской армии у Артемовска предлагало солдатам наркотики и алкоголь, несмотря на то что это запрещено. По ее словам, военные нарушали правила, чтобы бороться с усталостью.

Женщина добавила, что за несколько недель до смерти ее дочь сообщила, что находится в окопах страшно, так как солдат «кинули, бросили на позициях» и не дали «ни помощи, ни защиты, ни поддержки». По словам погибшей, военные делили один паек на нескольких человек, а также у них не было воды.

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Ранее, 11 января, военнопленный ВСУ Роман Калиниченко сообщил, что поля на фронте усыпаны телами украинских военных, на запорожском направлении погибших не эвакуируют, в том числе с позиций. Он отметил, что это делается для того, чтобы не выплачивать их родственникам компенсации. Калиниченко добавил, что руководство армии забирает эти деньги с помощью коррупционных схем.

До этого, 21 декабря, украинский военнопленный Владимир Штангрет рассказал о том, что бойцам ВСУ перед атакой в районе Временского выступа командование выдавало наркотики. По его словам, товарищи их употребляли и рассказывали, что оно притупляет страх и добавляет мужества. Штангрет отметил, что наркотики откуда-то доставало их начальство.

В октябре прошлого года пленный боец ВСУ Владимир Непретворенный рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками в украинской армии. Он заявил, что доставкой наркотических веществ в подразделения занимаются волонтеры. Более того, об этом знают и имеют с этого выгоду сержанты и офицеры боевых частей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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