Губернатор Богомаз: в Брянской области вертолет совершил аварийную посадку
В Брянской области вертолет совершил аварийную посадку. Об этом в среду, 17 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он объяснил, что в результате посадки произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) на участке трассы М-3 вблизи Севского района Брянской области. Пострадавших нет. Из-за ЧП Севский, Суземский, Брасовский и Комаричский районы были обесточены, позже во всех четырех муниципальных образования энергоснабжение полностью восстановили, добавил глава региона.
В Министерстве обороны России подтвердили вынужденную посадку вертолета Ми-8. По предварительным данным военных, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.
Ранее, 4 декабря, вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ставропольском крае. По данным источника «Известий», на борту были два человека, они не пострадали. В результате жесткой посадки вертолет завалился на бок и получил значительные повреждения.