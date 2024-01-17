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Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегой из Пакистана
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Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегой из Пакистана

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Фото: ТАСС/EPA/ABBAS SALMAN
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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Джалилом Аббасом Джилани, стороны обсудили состояние отношений обоих государств после иранских ударов по территории Пакистана. Об этом вечером 17 января сообщается в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.

По данным иранской стороны, в ходе разговора Абдоллахиян подчеркнул важность продолжения двустороннего сотрудничества, а также выразил уважение Ирана к суверенитету и территориальной целостности Пакистана.

В то же время он связал безопасность Ирана с ситуацией на пакистанской территории, отметив, что террористическая группировка «Джейш аль-Адль» угрожает безопасности обеих стран.

По словам главы иранского МИДа, в ходе антитеррористической операции вооруженных сил Ирана против данной группировки не пострадал ни один гражданин Пакистана.

В свою очередь, Джилани согласился с оценкой на тему взаимосвязи безопасности Пакистана и Ирана. При этом Исламабад ожидает, что с террористическими группировками в Пакистане будут бороться пакистанские силы. В этой связи он попросил Иран предоставить более подробную информацию о данных группах.

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Накануне, 16 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки погибли двое детей.

Позднее МИД Пакистана назвал удар ВС Ирана нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечается, что высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана уже был подан протест Пакистана. Позже Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана, назвав действия иранской стороны противоправными.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Известиями» заявил, что Запад решил начать процесс дестабилизации Ирана через активизацию сепаратистских движений, и Иран, в свою очередь, нанес по Пакистану упреждающий удар. Однако востоковед усомнился, что удары Ирана станут стимулятором крупномасштабной войны.

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