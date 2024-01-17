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Науседа выразил надежду на скорое начало переговоров о вступлении Молдавии в ЕС

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Фото: REUTERS/Julius Kalinskas
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Литва надеется, что переговоры о членстве Молдавии в Европейском Союзе (ЕС) начнется уже в марте, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа. Его слова в среду, 17 января, передает латвийский телеканал TV3.

«Литва надеется, что переговорный процесс начнется уже в марте, до выборов в Европарламент, а до тех пор Молдавия должна мобилизоваться, реализовав реформы и проделав остальную домашнюю работу», — заявил Науседа.

Он также заявил, что приглашение Молдавии начать переговоры о членстве в ЕС является оценкой прогресса, достигнутого Кишиневом. В то же время присоединение к Евросоюзу станет для Молдавии задачей на предстоящие месяцы и годы, добавил президент Литвы.

Соответствующие заявления Науседа сделал после встречи с премьер-министром Молдавии на полях форума в Давосе.

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24 декабря президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту страны рассмотреть вопрос о проведении референдума о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). По ее словам, будущее страны — в «европейской семье». Кроме того, глава государства отметила, что намерена баллотироваться в 2024 году на второй срок. При этом на следующий день молдавская оппозиционная партия «Возрождение» обвинила Санду в узурпации власти и идеи евроинтеграции

14–15 декабря 2023 года в Брюсселе прошел саммит ЕС, на котором европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Во время обсуждения членства Украины в ЕС канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала и выпить кофе. Отсутствие Орбана позволило принять единогласное решение по украинскому вопросу. Издание подчеркнуло, что голосование без одного из лидеров не нарушает правил ЕС.

Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление. Помимо них включения в состав ЕС ожидают Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, а также Сербия, Черногория и Турция.

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