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Цены на какао на мировом рынке обновили исторический максимум

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Agung Supriyanto
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Базовые цены на какао обновили исторический максимум, составив £3,76 тыс. (около $4,76 тыс.) за т. Об этом сообщило агентство Reuters 16 января.

В материале отмечается, что мартовское фьючерсы на какао марки LCCc1 на Лондонской бирже в последний раз торговалось с ростом почти в 650 фунтов стерлингов (около $820) по сравнению с прошлым годом.

Как уточняется, рост цен на этот продукт обусловлен «всё более ограниченными запасами, сокращением урожаев и слабостью британской валюты».

«Урожаи падают, запасов какао не так много. <…> Слабая британская валюта оказывает поддержку ценам», — указано в материале. Ожидается, что это сезон станет третьим подряд, когда на рынке какао будет наблюдаться дефицит.

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В середине декабря прошлого года в Минсельхозе указали на возможное подорожание шоколада в России. Там объяснили, что на цену шоколадных изделий в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории страны. Таким образом, ценовая динамика связана с изменением курса рубля, а также опасениями из-за сокращения урожая в Кот-д’Ивуаре и Гане, которые являются основными производителями какао-бобов.

В том же месяце стало известно, что в 2023 году россияне стали больше покупать шоколада, что показали результаты исследования В2В-маркетплейса продуктов питания «на полке». Эксперты обратили внимание на то, что спрос на шоколадные плитки за лето 2023 года вырос на 65% по сравнению с 2022-м, на шоколадные батончики — на 25%.

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