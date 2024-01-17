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В Башкирии возбудили уголовное дело о массовых беспорядках у суда в Баймаке

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В Башкирии правоохранительные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках около здания Баймакского районного суда. Об этом в среду, 17 января, сообщил председатель общественного совета МВД по республике Рафаил Диваев.

Он объяснил, что дело возбудили по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Участникам несанкционированной акции грозит до 15 лет лишения свободы.

«Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное. Советую одуматься и не ломать себе жизнь, тем более что все спорные вопросы можно решить законным путем», — передает слова Диваева «РИА Новости».

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Ранее в этот день Баймакский районный суд Башкирии приговорил к четырем годам колонии экоактивиста Фаиля Алчинова (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) за возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы и национальности. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Алчинова взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, 28 апреля 2023 года он выступил на сходе граждан и высказал негативное отношение к людям по национальному признаку. До этого в течение года его привлекали к административной ответственности за подобные правонарушения.

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