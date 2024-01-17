Мумия пенсионера восемь лет пролежала в квартире в Москве
В Москве в квартире дома на Ярославской улице обнаружена мумия пожилого человека, сообщил 17 января источник «Известий».
По его данным, накануне в правоохранительные органы обратился мужчина с просьбой разыскать своего отца, с которым не общался с 2014 года.
«Осуществлен выезд на место проживания пенсионера, где на полу в одной из комнат был обнаружен мумифицированный труп мужчины 1946 года рождения», — рассказал собеседник.
Причина смерти пенсионера будет установлена.
До этого, 9 ноября, мумию пенсионерки обнаружили в квартире дома в Центросоюзном переулке в Москве. Ее останки пролежали там более трех лет. Скелет женщины 1939 года рождения лежал на кровати. Одежда погибшей частично истлела. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.