Вице-спикер бундестага допустил досрочный роспуск правительства Шольца

При текущем положении дел в Германии находящаяся у власти «светофорная коалиции» во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем рискует распасться до 2025 года. Таким мнением 16 января в интервью Nürnberger Nachrichten поделился вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики.

«Дух, который был в начале формирования «светофора», растворяется. Для многих людей больше не существует какого-то общего направления», — заявил немецкий политик.

По его мнению, если ситуация не изменится, то в Германии вырастет протестное настроение, и тогда центробежные силы в «светофоре» станут настолько сильными, что коалиция может развалиться до федеральных выборов 2025 года.

При этом Кубики, будучи членом Свободной демократической партии (СвДП), заявил, что не стал бы рекомендовать своим однопартийцам вновь формировать коалицию с «Зелеными» после выборов 2025 года.

«Светофорная коалиция» была сформирована осенью 2021 года Социал-демократической партией Германии (СДПГ), Свободной демократической партией (СвДП) и «Зелеными», чьи главные цвета, соответственно, красный, желтый и зеленый.

Накануне газета Tagesspiegel сообщила, что в 2023 году СДПГ, членом которой является Шольц, потеряла больше сторонников, чем когда-либо с 2019 года. По состоянию на 31 декабря 2023 года в СДПГ насчитывалось 365 190 членов, что на 14 671 человек (3,9%) меньше, чем годом ранее.

Ранее, 12 января, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что жители ФРГ устали от «светофорного» правительства канцлера Шольца и зажгли ему красный свет. Низкие зарплаты, необходимость сокращения рабочей недели, неконтролируемый рост цен, забастовки перевозчиков, торговцев и фермеров — результат политики Шольца, указала сенатор.

3 января депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек в беседе с «Известиями» сказал, что Шольцу стоит уйти в отставку, так как его правительство является катастрофой.