Портал Global Firepower (GFP) навал армию России второй по силе в мире после американской. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного на сайте GFP в среду, 17 января.

Для составления рейтинга используется индекс PowerIndex, который оценивает страны по категориям: от количества воинских частей и финансового положения до логистических возможностей и географии. GFP отметил, что показатель 0,0000 считается «идеальным». Всего в рейтинге GFP 2024 года представлено 145 государств.

Первое место занимают Соединенные Штаты, получив индекс боевой мощи 0,0699. Оценочный индекс Вооруженных сил (ВС) РФ «увеличился» до отметки 0,0702 по сравнению с 0,0714 годом ранее. Тройку «лидеров» замыкает Китай с рейтингом 0,0706. Кроме того, в топ-5, по версии портала, входят Индия и Южная Корея с рейтингами 0,1023 и 0,1416, соответственно. В первую десятку государств попали Великобритания, Япония, Турция, Пакистан и Италия. Франция заняла 11-е место, Израиль, Украина и Германия находятся на 17-й, 18-й и 19-й позициях.

Ежегодный рейтинг GFP публикуется с 2006 года.

Ранее, 16 января, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука признал превосходство российских дронов. По его словам, армия России имеет возможность поражать участки украинской территории даже в ночное время суток. До этого, 30 декабря, отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос указал, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет.

3 января координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты считают значительными военные ресурсы России в воздухе и на земле, кроме того, США признают преимущество РФ над Украиной по числу военнослужащих.